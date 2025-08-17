フジテレビ系「ボクらの時代」が１７日に放送された。この日は、タレント・柴田理恵、お笑いタレント・萩本欽一、女優・浜木綿子が出演した。柴田は「２３歳のときに、欽ちゃんのオーディションに行ったことがあるんです」と回想。柴田はオーディションには落ちたものの、萩本が、柴田を紹介した俳優・佐藤Ｂ作に明かした言葉が励みになったと述懐した。「（萩本が）あの子は３８（歳）になるまで、あの勢いで頑張れてたら