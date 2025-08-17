江戸のメディア王として、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築いた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜流星）の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。ドラマ内では十代将軍・家治がこの世を去りました。田沼意次を側用人に重用するなどして政にまい進してきた家治でしたが、無念の死を遂げることに。演じた眞島秀和さんにお話をうかがいました。（取材・文：婦人公論.jp編集部）【写真】（治済に対して）