ふく役・小野花梨さんのコメント現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】「このしょんべん女郎が！」足抜けに失敗すると、女将・いねから折檻を…８月17日放送の第3 1回にて、流民により、赤ん坊とともに殺されるという悲しい結末を迎えた小田新之助の妻・ふく。そのふく（うつせみ）を演じた小野花梨さんから、クランクアップの際のコメントが届きましたのでご紹介します