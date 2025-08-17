JA全農広報部の公式X（旧Twitter）で紹介された、カレーの隠し味が注目を集めている。コーヒーなどに使用する「あるもの」を加えるとまろやかで優しい味わいになるとのこと。気になるその材料とは？【実際の投稿】まるで給食のカレー！ “スキムミルク”をちょい足しアレンジまるで給食のカレーのような味わいに!?JA全農広報部は、「カレーを作るときに“スキムミルク”をちょい足しすると、まろやか甘めの優しい味わい（給食のカ