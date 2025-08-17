◆第107回全国高校野球選手権・3回戦東洋大姫路3―2西日本短大付（17日、甲子園）西日本短大付の左右の二枚看板が力投を見せた。先発した左腕の原綾汰（3年）は3回まで無安打投球。4、5回で計3失点し5回2死で交代となったが、1、2回戦で好投した左腕は「今日は点を取られてしまったけど力を出し切れた」と選抜大会の横浜戦で打たれた悔しさを晴らした。5回途中から登板し無失点に抑えたエース中野琉碧（3年）も「低めに投