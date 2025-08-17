福岡県警田川署は17日、大任町で16日の午後8時ごろ、女子高校生が原動機付自転車で帰宅中のところ、車両に乗る見知らぬ男から付きまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男の年齢は不明で、白色の車両に乗っていたという。