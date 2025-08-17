ボートレース尼崎の「尼崎市議会議長杯」が１７日、予選２日目が行われた。田中和也（４１＝大阪）は２Ｒで今節初白星をゲット。間嶋仁志の前づけにイン加藤優弥が抵抗する形で、スロー域は１００メートル付近からの深い起こしとなった。この好機を逃さず４コースからコンマ０６の快Ｓを決め、まくり切った。続く８Ｒは５コースから艇団を割って、バック好位へ進出。２着確保した。相棒４５号機は「出足や回り足がいいし、初