◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦明豊１―３県岐阜商（１７日・甲子園）県岐阜商（岐阜）が公立校として初めての春夏通算９０勝を挙げた。初回１死満塁で５番・宮川鉄平外野手（３年）が１１９キロナックルカーブを右中間に運ぶ２点適時打を放ち先制。２死二、三塁となってから、生まれつき左手指が欠損している７番・横山温大外野手（３年）が１３３キロ直球を捉えて右前適時打を放ち、この回一気に３