俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第31回「我が名は天」が、17日に放送され、ふく（小野花梨）が流民により、赤ん坊とともに殺されるという悲しい結末を迎えた。小野のクランクアップコメントが到着した。【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開――ふくを演じきってふくの人生は、ハッピーエンドだったと思います。愛する人と足抜けして