“リアル筋肉バービー”として知られる若手女子レスラーがオフショットを投稿。ギャップ全開の姿で愛犬との癒し2ショットにファンが歓喜した。【画像】金髪美女レスラー、メガネ姿で愛犬と“癒し”2ショット注目を集めているのは元体操選手という経歴を持つ26歳の若手美女レスラー、ティファニー・ストラットンだ。昨年にはデビューからわずか3年ながら全ての女子王座にいつでも挑戦できるブリーフケース”ミス・マネー・イン