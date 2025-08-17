◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）巨人の丸佳浩外野手が４号ソロを含む４打数３安打１打点で今季初の猛打賞をマークした。４回２死一、三塁の右翼守備で高寺の右前打を後逸。一塁走者の生還を許す痛恨のミスとなったが「引きずるのも投手に失礼なので。次に自分のできることにしっかり集中する」とマインドセットした。５回に才木から右翼席上段への特大弾を放ち、守備でも７回２死三塁で右前に落