◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦明豊１―３県岐阜商（１７日・甲子園）初の聖地マウンドで県岐阜商の背番号「２０」、渡辺大雅投手（２年）が躍動した。２回、１点を返されなおも２死一、二塁の場面から２番手として登板。コントロールが定まらず代わりばなを含め３度先頭の出塁を許したが、２度の併殺打など打たせて取るピッチングで４回４安打無失点と試合を作った。５月に左肩をけがした影響により