ポルノグラフィティの新曲「THE REVO」が、アニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のオープニングテーマに決定した。“ヒロアカ”こと『僕のヒーローアカデミア』は集英社刊『週刊少年ジャンプ』で10年にわたって連載された堀越耕平によるコミックだ。2024年8月に完結を迎え、シリーズ累計発行部数1億部を突破した。TVアニメシリーズ最終章となる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』は10月4日より毎週土曜夕方5:30に