大分県別府市の海岸で、ボランティアによる清掃活動が行われました。 これはNPO法人「べっぷの海岸みまもり隊」が2016年から毎月、行っている取り組みです。 １７日は約30人が参加し、別府市の餅ヶ浜海浜公園の砂浜を清掃しました。参加者たちは、海への流出が深刻な問題となっているプラスチックのごみなどを拾っていました。 ◆参加者「徐々にごみが無くなっていって、アシカとか魚とかがゴミで死なないようになってほしい」