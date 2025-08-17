大分県別府市で小学生がホテルスタッフの仕事を体験するイベントが始まりました。 このイベントは、子供たちに夏休みの思い出にしてもらおうと、別府市の「アマネク別府 ゆらり」で１８日まで行われています。 参加した小学生9人は、名刺を交換をする方法などの研修を受けた後、宿泊者の受付業務やベッドメイキングなどの仕事を体験しました。 ◆参加した小学生「隙間ができないようにベッドのカバーを入れるのが大変だっ