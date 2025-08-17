元フィギュアスケート選手で、現在はタレントとして活躍中の浅田舞が、社交ダンスの競技会で入賞したことを報告した。浅田は１７日、自身のインスタグラムを更新。「先日、プロアマ・ボールルーム部門に初めて出場させていただきました。踊れること自体が本当に幸せで、緊張よりも喜びの方が大きかったです。フロアに立ち、一歩を踏み出せたことが何よりの宝物になりました。踊る時間すべてがかけがえのない瞬間でした」と記し