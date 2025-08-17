◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦県岐阜商３―１明豊（１７日・甲子園）明豊（大分）の２０１７年以来となる８強進出はならなかった。１回裏に先発の左腕エース・寺本悠真（３年）が３安打２四死球と乱れ３失点。２回表に１点を返し、なお１死二、三塁のチャンスを作ったが、痛恨のけん制死があり、追加点を奪えなかった。３、４回は、いずれも四球で先頭打者が出塁しながら後続が内野ゴロ併殺を喫するな