◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）巨人の中山礼都内野手が攻守で存在感を示した。「８番・二塁」でスタメン出場。４回１死一塁で中前に運ぶと、９回無死一塁では左前安打を放った。マルチ安打をマークして、先発起用に応えた。守備では３回１死一塁で近本のゴロを捕球すると、一塁走者の才木にタッチ後に一塁へ送球して併殺プレーを完成。好判断が光った。さらに５回１死では近本の二遊間へのゴ