◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節岡山―柏（１７日・ＪＦＥ晴れの国スタジアム）ホームで前半戦のリベンジを狙う岡山が、先制に成功した。雷の影響で１時間半遅れで開始した試合は、岡山が序盤からボールを保持してペースを作っていった。すると前半４分、ＦＷ岩渕弘人とＭＦ藤田息吹が２人がかりでボールを奪取。柏が古巣でもあるＦＷ江坂任に渡ると、エリア内へ進入していた岩渕へパスを供給した。ボールを受けるとすかさ