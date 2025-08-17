以前に比べて手に入れやすくなったこともあり、韓国コスメも台頭する昨今。今回はデパコス・ドラコス・韓コスの3大勢力の頂上決戦をテーマに、なんと総勢2500名の百花読者の声をもとにベストコスメランキングを集計！今回はスキンケア部門から【美容液】ベスト３を発表します♪【美容液】は将来の肌への投資としてデパコスが半数第１位：SHISEIDO「アルティミューン パワライジング セラム」出典: 美人百花.com「?老化細胞を除去