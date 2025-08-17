SNSを見ているだけで心がざわつく。一見、さりげない日常報告に見えるけれど、実はしっかりと「私ってスゴイ♡」というアピール…それがSNSに潜むマウンディング投稿！みんなはどんなSNSにざわついているの？恋愛系彼の職種＆ステータス自慢「『海外出張のついでにいつもエルメスを買ってきてくれるんだけれど…箱が邪魔ー！みんなは箱って捨ててるの？』と彼氏が金持ちアピールが止まらない友達の投稿にイラッと」（26歳／