日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同局「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）のロケで、東京ビッグサイトで行われた「コミックマーケット」にコスプレで参加したことを報告した。「シューイチコミケ特集ありがとうございました！！」と書き始めた河出アナ。人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の綾波レイに扮した自撮り写真を公開した。制服を着用し、青髪のかつら