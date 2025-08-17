佐賀県伊万里市の民家で母娘２人が侵入してきた男に襲われ死傷した事件で、佐賀地検は１７日、ベトナム国籍で、同市の技能実習生、ダム・ズイ・カン容疑者（２４）を娘に対する強盗殺人、母親に対する強盗殺人未遂などの罪で佐賀地裁に起訴した。地検は認否を明らかにしていない。起訴状などでは、カン容疑者は７月２６日午後４時２０分頃、同市東山代町長浜の民家に金品を奪い取る目的で玄関から侵入し、この家に住む７０歳代