フィリピンの首都マニラで日本人の男性2人が拳銃で撃たれて死亡しました。タクシーから降りた男性らに、画面右から男が近づき拳銃を発砲します。フィリピン当局などによりますと、首都マニラの路上で15日夜、40代と50代の日本人男性が男に拳銃で撃たれて死亡しました。その後、発砲した男らは2人の所持品を奪いバイクで逃走したということです。また目撃者によりますと、被害者2人と一緒にいたフィリピン人1人も逃走したということ