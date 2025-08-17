きょう（17日）夕方、栃木県日光市の上三依塩原温泉口駅の近くで、体長およそ1メートルのクマが目撃されました。市内では今月に入ってからクマの目撃情報が相次いでいて、警察が注意を呼びかけています。警察によりますと、きょう午後5時半ごろ、日光市の上三依塩原温泉口駅の近くで「クマ1頭が道路上に座っていた」と通行人の女性から110番通報がありました。女性は警察に対して、クマは体長およそ1メートルで、駅から東に100メー