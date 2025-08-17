伊東純也、中村敬斗、関根大輝が所属してきたフランスのスタッド・ランス。クラブは来日ツアーを行うなど日本とのつながりを強めてきたが、フランス2部リーグへの降格が決まったことで、日本代表の主力である伊東と中村の去就が注目されることになった。32歳の伊東は、古巣であるベルギー1部ヘンクへの移籍が決定。25歳の中村は「健康面の問題」で日本ツアーに帯同しなかったとクラブは説明したが、移籍を志願したことでチームとの