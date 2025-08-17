犬の年齢は人間換算でどうなる？ 犬の年齢は、人間とは異なるスピードで進みます。特に子犬の頃は成長が早く、わずか1年で人間の十数年分に相当することもあります。 近年では、犬の年齢を人間に換算する際に「犬種」や「体のサイズ」を考慮する方法が一般的になってきました。 ここでは、犬の年齢を人間に置き換える目安と、サイズ別の早見表を使って、愛犬のライフステージを正しく把握する方法を紹介します。