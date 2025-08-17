ボートレース津の「中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦」は１７日、準優勝戦３番勝負の５日目が行われた。新田雄史（４０＝三重）は準優１０Ｒ、難なく逃げて優出一番乗りを果たした。相棒の１２号機は「４日目からあまり変えてない。出足は進んでいる。直線もほぼ負けない感じ」と手応えはバッチリだ。優勝戦は３号艇。「優勝戦はもうちょっと回転を上げると思う。２着を狙っても仕方ないので、１着を取れる調整をしたい」。１