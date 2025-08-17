◇プロ野球パ・リーグ 楽天-日本ハム(17日、楽天モバイルパーク)日本ハム先発の伊藤大海投手が奪三振で再びトップに立ちました。この日他球場では奪三振数で争うソフトバンク・モイネロ投手が10奪三振で今季144奪三振とし、リーグトップとしました。試合前時点で138奪三振だった伊藤投手は初回、1アウトから2者連続で三振奪うと、6回までに6つ三振を奪いモイネロ投手に並びます。さらに7回、先頭から見逃し三振を奪うとこの回2つの