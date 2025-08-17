【モデルプレス＝2025/08/17】お笑いコンビ・TKOの木下隆行が8月17日、グループのYouTubeチャンネルを更新。タイに移住することを報告した。【写真】TKO木下、タイ移住の理由◆TKO木下、タイに移住へ冒頭には、木下が「私、TKO木下は海外移住します」と報告。相方の木本武宏は「企画とかじゃなく、本当に向こうに住んで活動するという」と補足すると、木下は「はい。場所はタイです。バンコクに移住することが決定しました」と伝え