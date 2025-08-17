◆パ・リーグ楽天―日本ハム（１７日・楽天モバイル）６番・一塁でスタメン出場した楽天のルーク・ボイト内野手が、７点を追う７回１死一塁で伊藤の１５２キロ直球を強振。左翼席に飛び込む５号２ランを放ち、「マイキー（フランコ）が塁に出てくれたので、つなぐ意識で打席に入ったよ」と振り返った。ヤンキース所属時、コロナ禍で６０試合に短縮された２０年シーズンに２２本でア・リーグ本塁打王を獲得した実力を発揮した。