長野県や富山県などにまたがる北アルプスで遭難が相次ぎ、両県警は１７日、それぞれヘリで登山者を救出したが、死亡が確認されたと発表した。鹿島槍ヶ岳の北に位置する標高２５００メートルほどの八峰キレットの長野県側では１６日午前、愛知県小牧市の看護師女性（５１）が１５０メートル以上滑落した。女性は翌日、救助されたが、死亡が確認された。富山県側の剱岳にある標高２６７０メートルほどの早月尾根では１５日昼頃