旦那さんの仕事によっては、遠くへ異動することもあるでしょう。そうなると家族みんなで引っ越すか、旦那さんが単身赴任するかのどちらかになりそうですね。ママスタコミュニティのあるママは旦那さんの単身赴任が決まり、不安を抱えているようです。『旦那が異動になります。単身赴任は一度経験しているのですが、そのとき私は強い不安を抱き、子どもたちも情緒不安定になったトラウマがあります。もう単身赴任はしてほしくないで