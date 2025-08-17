¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê»äÉþ»Ñ¤Ë¾×·â½÷»Ò¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î±àÅÄºÌÇµ¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£?µ®½Å¤Ê?»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤Ç»äÉþ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¥Ê¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿½¸ÍÑ¤Ë»£±Æ¤·¤¿»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¡£ÉáÃÊ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼»Ñ¤«¤é°ìÊÑ¤·¤¿¡¢¥é¥Õ¤Ê»äÉþ»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤é¤ê¡ªÇòT¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤¬¿·Á¯¤Ê±àÅÄºÌÇµ(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@ayano_1006¤è¤ê)