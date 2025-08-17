ワールドゲームズのソフトボール女子でカナダとの3位決定戦に臨んだ日本チーム＝17日、中国・成都（ロイター＝共同）国際総合大会のワールドゲームズは17日、中国の成都で行われ、ソフトボール女子の日本が銅メダルを獲得した。準決勝で米国に延長十回、6―7でサヨナラ負けし、3位決定戦はカナダに11―1で勝った。ブレイキンは男子の菱川一心（ダンサー名・ISSIN）が2位、半井重幸（SHIGEKIX）が3位に入った。フラッグフットボ