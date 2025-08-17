「全国高校野球選手権・３回戦、東洋大姫路３−２西日本短大付」（１７日、甲子園球場）１点及ばず、１９９２年以来の夏８強を逃した。４番・佐藤仁内野手（３年）は１８１センチ、９５キロの大きな体をかがめて号泣。「まだみんなと野球をしたかった。気持ちが込み上げて涙が止まらない。すみません」と、何度も頰を拭った。三回に先制適時打を放った。「４番として絶対に走者を返さなければいけない。食らいついてい