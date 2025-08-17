県相模原戦で打線をけん引した東海大相模の才田＝東海大相模高グラウンド県高校野球秋季大会の地区予選は１７日、県内４地区で行われ、昨夏甲子園に出場した東海大相模は県相模原に１１―１で大勝し、２試合連続のコールド勝ちを収めた。このほか、荏田―３校合同（麻生・高津・横浜旭陵）で、荏田の丸山颯太（２年）が七回参考ながら無安打無得点と好投した。◆１７日までに県大会出場を決めたのは次の通り。【川崎・横浜北