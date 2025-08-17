◇プロ野球セ・リーグ 広島-ヤクルト(17日、マツダスタジアム)ヤクルト村上宗隆選手が今季第7号ホームランを放ちました。4回1アウト1塁2塁で回ってきた第3打席。イニング途中で登板した岡本駿投手の初球ストレートを右中間へ運び、確信の当たりは3ランホームランとなりました。今季はケガで開幕2軍スタートとなり、1軍に復帰した4月17日の試合中に違和感を覚え、1試合で登録抹消となった村上選手。7月29日のDeNA戦で待望の再復帰を