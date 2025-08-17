¡Ø¤à¤®¤Î¤Ï¤Ê¡Áshared life is beautiful¡Á¡Ù¡Ê»ÔÀî¤Ê¤Ä¤ò/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤à¤®¤Î¤Ï¤Ê¡Áshared life is beautiful¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à»³ËÜÇþ¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢µ­Ç°Æü¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤Î¿ä¤·³è¤òÍ¥Àè¤·¤¿·ë²Ì¡¢Èà»á¤Ë¥Õ¥é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£4Ç¯´ÖÉÕ¤­¹ç¤¤¡¢·ëº§¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¼º°Õ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿Çþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¡¦¤È¤â¤è¤«¤é¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò°ì½ï¤Ë±¿±Ä¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼