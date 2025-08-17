とにかく明るい安村（43）が16日、フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。この日のゲスト、お笑いコンビ「トレンディエンジェル」のお笑いの調子を心配した。安村は「明らかに調子が落ちてきてるんですよ。こないだも営業行ったらしいんですけど、30分ステージ2ステやったんですけど、1回目が26分ぐらいで下りてきちゃって、担当の社員さんに怒られて『30分だから』。ネタ中『残り何分です』とか出