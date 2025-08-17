実業家・堀江貴文氏（52）が手がける配信サービス「ZATSUDAN」のYouTubeチャンネルが17日までに更新。政治団体「NHK党」の立花孝志党首（57）がゲスト出演し、今夏の参院選敗北後の生活について語る場面があった。堀江氏から「参院選後はどうですか?」と質問されると、立花氏は「ゆっくりさせてもらってますよ」と笑顔をみせる。「人間らしい生活とまで言ったら、言いすぎですけども。ゆっくりインプットの時間をもらってい