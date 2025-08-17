中国メディアの快科技によると、杭州杭港地下鉄は16日、地下鉄1号線の蕭山国際空港行きの車内で乗客のモバイルバッテリーが発火・発煙し、乗客が消化器を使用して対応するということがあったと発表した。打鉄関駅で乗客約300人に降車するよう指示し、乗客の安全に影響はなかったという。杭州杭港地下鉄は、モバイルバッテリーを携帯している乗客に対し、安全に注意するよう呼び掛けた。中国では今年、旅客機内や電車内でモバイルバ