モンテディオ山形は８月16日、J２第26節でいわきFCとNDソフトスタジアム山形で対戦し、１−０で勝利。ホームでは約３か月ぶりの白星だ。決勝点が生まれたのは、終了間際の87分。右サイドの氣田亮真からのクロスボールに反応した高橋潤哉が、ゴール前で倒れ込みながらも左足シュートを流し込んだ。殊勲弾の高橋は試合後、フラッシュインタビューに対応。「全員で勝ちたいという思いがあったので、本当に勝ててホッとしていま