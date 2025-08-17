ボートレース平和島のお盆シリーズ（6日間開催）は17日、予選2日目が行われた。初日1、1着の馬場剛（33＝東京）は、2日目7Rを捲り差しで快勝。無傷の3連勝で予選を折り返した。「初日よりもさらにバランスが取れました。立ち上がりや行き足が安定しているので、スタートも安定して行けています。レースもしやすいですね」ここまで3走のスタートタイミングは、コンマ11、10、08と高いレベルで安定。ダッシュもしっかり乗っ