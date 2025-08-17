俳優の高岡早紀さん（52）が2025年8月14日、自身のインスタグラムを更新。ディナーを楽しむ姿を披露した。「ご褒美ディナー」へ高岡さんは「ご褒美ディナーはchef's tableで」とし、ディナーを楽しむ様子の自撮りしたらしきショットを投稿。「#素敵なお店発見」とハッシュタグを添えていた。インスタグラムに投稿された写真では、二の腕がすらりとのぞくノースリーブの黒いトップス姿で微笑んでいた。この投稿には、「素敵綺麗かわ