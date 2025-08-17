古民具と並べながら妖怪を紹介する企画展＝１７日、川崎市立日本民家園古民家や古民具にまつわる妖怪を紹介する企画展が、川崎市立日本民家園（同市多摩区）で開かれている。妖怪が伝わる地域の暮らしに思いを寄せながら、猛暑の中で涼しさを感じられる絶好の機会となっている。３１日まで。日本を代表する民俗学者・柳田國男（１８７５〜１９６２年）の生誕１５０年とともに、同区内の墓地に眠っている縁から、「妖怪ｄｅ古民