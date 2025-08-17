３回横浜１死二塁、為永の左前打が敵失を誘い、打者走者も生還、２−０とする＝甲子園１７日に甲子園球場で行われた高校野球の全国選手権大会３回戦で、神奈川代表の横浜は津田学園（三重）に５―０で勝利し、１７年ぶりの準々決勝進出を決めた。大会期間中はチームに同行せず、学校に残り練習に励む「留守番組」の指導を任されている小山内一平投手コーチ（５２）も大阪入りし、スタンドから声援を送っていた。２０２４年から