元モーニング娘。の石川梨華（40）が17日までに自身のブログを更新。同じく元モーニング娘。の保田圭（44）、高橋愛（38）とのショットを公開した。石川は「さゆのラストLIVE観に行って来ましたびっくり最初から最後までずーっと可愛かったそしてめちゃくちゃカッコよかった超ロックでした」と芸能界を引退した元メンバーの道重さゆみさん（36）のラストライブに足を運んだことを報告し、道重さんとのショットをアップした。