学校にバイトに恋愛…忙しすぎる毎日を送っている私たちには“チルい時間”が必要なのかも。そこで今回は、Ray㋲・中川紅葉のおしゃれすぎる「チル活」をご紹介します！あなたの日常のなかにも“チルい時間”を取り入れてみるのはいかが？Ray㋲のチル活Rayモデルのなかでも特にチルな趣味を持つ中川紅葉に最近のチル活事情を取材。ゆったりした趣味を通して見えてきたのはこだわりのある感性の豊かさでした♡ぜひ