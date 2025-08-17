福岡県糸島市で飲酒運転で追突事故を起こして3人にケガをさせ、そのまま逃げたとして37歳の会社員の男が逮捕されました。過失運転致傷と酒気帯び運転、ひき逃げの疑いで逮捕されたのは、糸島市の会社員・木下翔太容疑者（37）です。木下容疑者は今月14日午後10時半ごろ糸島市南風台の県道で飲酒運転で前を走っていた軽乗用車に追突しそのまま逃げた疑いがもたれています。軽乗用車に乗っていた21歳の男子大学生と50代の両親あわせ